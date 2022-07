Les acteurs privés ultramarins de l’audiovisuel s’unissent

Le syndicat s’attellera à porter les sujets structurants de ses membres notamment la question du coût du transport du signal et du coût d’un contenu fiable et de qualité qui sont plus élevés dans les Outre-mer qu’au national, la question sdu risque de déstabilisation des modèles que présente la publicité segmentée dans les Outre-mer et la mise en place d’une juste répartition du budget du Système d’Information du Gouvernement (SIG).

Le syndicat a ainsi pour objet de regrouper et représenter les professionnels des médias de l’audiovisuel et du digital des départements et territoires d'Outre-mer de la production de documents audiovisuels à la diffusion, ceci comprenant les radios, les télévisions locales privées, les sites internet d'information et les régies publicitaires audiovisuelles et digitales au sens le plus large du terme, sans que cette énumération soit limitative. Il a aussi pour objet d'étudier, d'organiser, de protéger et de représenter leurs intérêts professionnels locaux, nationaux et internationaux.