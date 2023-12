L'audience de la radio à La Réunion

Sur cette vague de rentrée, la radio réunionnaise a réalisé une audience cumulée de 69.0% (493 100 auditeurs) pour une DEA de 3h08. À titre de comparaison, elle avait réalisé 9.5% d'audience cumulée sur la vague de rentrée en 2022. Elle a perdu 1 700 auditeurs et une minute de DEA. À La Réunion, un point d'audience cumulée représente 7 144 auditeurs.

Le Top 3 se compose de Radio FreeDom (avec 26.7% pour 190 400 auditeurs et 2h47 de DEA), Exo FM (avec 13.4% pour 96 100 auditeurs et 1h40 de DEA) et de NRJ Réunion (avec 12.1% pour 86 500 auditeurs et 1h17 de DEA). On notera cependant que FreeDom, bien que restant la radio la plus écoutée de l'île et celle qui obtient la plus haute PDA à 34.4%, a perdu 3 points d'audience cumulée en un an. NRJ Réunion a gagné plus de deux.