Les YouTubeurs à la conquête du podcast natif

Écouté à 28% lors de trajets en voiture – au détriment de la radio - le podcast est considéré comme complémentaire au format vidéo et plus flexible car il permet aux auditeurs de lancer leurs podcasts préférés où, quand et comme ils le souhaitent et de se laisser porter par la voix du podcasteur.

"En tant que créateur, le travail de l'audio est à la fois plus simple techniquement et plus compliqué sur la prise brute de ma voix. Car beaucoup de choses doivent passer par l'audio, il faut y mettre beaucoup plus de coeur pour rendre le discours vivant. Je transpire bien plus sur mes séances de podcasts ! Il y a une vraie complémentarité dans tous les cas entre la vidéo et l'audio, et il faut pouvoir s'adresser à chacun en fonction de ses préférences et de ses usages" selon Benjamin Brillaud, du podcast Nota Bene.