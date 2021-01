Les Radiodays une nouvelle fois reportés

"Les programmes de vaccination dans le monde, tout en changeant la direction de la pandémie, n'évoluent actuellement pas de telle manière qu'un événement sera possible en mai" a déclaré Peter Niegel dans un communiqué. "Cependant, d'ici octobre, nous pensons que les mouvements entre les pays seront plus importants. Les normes sanitaires pour les conférences sûres auront également évolue. Pour cette raison, nous reportons la conférence en personne à l'automne 2021". Peter Niegel assure que la manifestation sera disponible en tant qu'offre hybride en ligne et à la demande pour ceux qui ne souhaitent pas y assister en présentiel. "Nous savons qu'il s'agit d'un autre changement, mais en raison de la menace continue liée au Covid-19, nous souhaitons assurer la sécurité des délégués, des intervenants et de tous ceux impliqués dans les Radiodays Europe", a-t-il ajouté.