Les "Purecharts Awards" 2024 en partenariat avec RFM

Les Purecharts Awards bénéficieront d’une résonance unique sur les supports de Purecharts, au travers de ses réseaux sociaux (plus de 1.3 million d’abonnés sur Facebook, plus de 106 000 sur X), d’articles sur le site purecharts.fr, ainsi que sur l’écosystème des sites du groupe Webedia en affinité : Purepeople, Purebreak et Puremédias.

En parallèle, RFM, partenaire média exclusif de l’événement, proposera à ses plus de 14 millions d’auditeurs mensuels un dispositif puissant avec des appels au vote à l’antenne, des posts sur les réseaux sociaux de la station, et la création d’une web radio dédiée “Purecharts Awards by RFM”, diffusant les titres des artistes nommés. Une catégorie “Trophée RFM du concert de l’année” est accompagnée spécifiquement par la station cette année.