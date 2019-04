Les Indés Radios sont écoutés chaque jour par près de 8,6 millions d’auditeurs

Avec 11,9% de part d’audience, les Indés Radios enregistrent la plus forte progression de toutes les offres nationales sur un an et leur 3ème meilleure vague sur cet indicateur.

Par ailleurs avec 15,8% de part d’audience et 21,4% d’audience cumulée sur la cible 25-49 ans, Les Indés Radios enregistrent pour la 1ère fois de leur histoire plus d’audience que toutes les radios généralistes privées nationales réunies sur ces deux indicateurs et cette cible qui fait référence sur le marché publicitaire.

"Une tendance positive qui confirme la progression des Indés Radios depuis la rentrée et témoigne de la fidélité des auditeurs à l’égard des 131 radios indépendantes réunies au sein du Groupement" concluent Les Indés Radios..