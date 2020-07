Les Chevaliers du Fiel arrivent sur Rire & Chansons

Humoristes de talent et de renommée, habitués des succès avec leurs spectacles, recordmen d’audiences à la télévision et à la radio, on ne présente plus le duo des Chevaliers du Fiel, duo qui retrouve le groupe NRJ et la radio du rire sur laquelle ils ont officié avec succès en 2002.

Ainsi, le duo sera tous les jours du lundi au vendredi sur Rire & Chansons, dès le 31 août, avec des chroniques inédites du célèbre duo d'humoriste toulousain, Francis Ginibre et Eric Carrière. La station du groupe NRJ rassemble chaque jour 1 million 423 000 auditeurs.