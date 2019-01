Le sexisme dans les matinales à la radio

"Les ressorts sexistes se manifestent par ses stéréotypes et des rôles de sexe utilisés à la fois dans les interactions entre les personnages mis en scène, dans l'apparence des personnages femmes et hommes et dans les caractères et rôles qui leur sont respectivement attribués. L'analyse montre que le sexisme est mobilisé de manière massive quand il s'agit de susciter le rire" indique dans un rapport le Haut Conseil à l' É galité entre les femmes et les hommes.

À la radio, dans les matinales, l'analyse menée par le HCE montre que les femmes politiques sont disqualifiées parce qu'elles seraient incompétentes, quand les hommes politiques seraient disqualifiés pour leur manque ou leur top plein d'autorité.