Le poids de la radio numérique en Europe

Les deux tiers des radios numériques sont des services commerciaux en croissance de 12% depuis 2018. Bien que les autres services représentent 10% du total, ils ont augmenté leur présence de 45% en seulement deux ans. Autre élément intéressant, les deux tiers des radios numériques ciblent les zones régionales et locales, l'offre régionale augmentant de 35% en seulement deux ans.

Plus de 80% des radios numériques utilisent le DAB + alors que le DAB, seul, stagne. Un tiers des radios numériques sont des services exclusifs. Et, en deux ans, les services exclusifs ont augmenté de 15%. La plupart de ces nouveaux services sont des programmes locaux.