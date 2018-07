Le podcast natif pour bousculer l’audience

La liberté, c’est aussi de pouvoir s’affranchir du formatage radio. Si les podcasts de réécoute sont fidèles à la durée de l’émission radio, France Culture produit des podcasts natifs d’une durée comprise entre 8 et 12 minutes. Mais au final, c’est la pertinence et la richesse du contenu qui définiront si tel podcast doit durer 10 minutes plutôt que 9. Depuis près d’un an, la station du service public s’investit dans le natif. "Aujourd’hui, on produit différents programmes qui naissent en podcasts et qui, ensuite, vont à l’antenne", poursuit Sandrine Treiner, citant en exemple Ma fille sous influence, un podcast inédit de Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand, dans la série Les pieds sur terre. Les cinq épisodes ont été mis en ligne fin mai, tandis que leur diffusion à l’antenne a débuté deux jours plus tard, au rythme d’un épisode par semaine. "On essaye des choses, commente Sandrine Treiner. Est-ce que ce sera une stratégie sur le long terme ? Je ne sais pas."