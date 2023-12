Les questions clés de ce colloque porteront sur les raisons de cet essor soudain et sur l’avenir du podcast : restera-t-il un média de niche ou se généralisera-t-il ? Les participants exploreront les aspects sociaux, économiques, et technologiques de cette croissance et de ses ambivalences. Des communications variées sont attendues, couvrant différentes thématiques et approches méthodologiques, pour éclairer ces questions​.Inscriptions : ICI