Le mouvement de grève se durcit à Bretagne 5

Bretagne 5 réclame donc que la Région convoque urgemment des réunions préparatoires avec l'ensemble des acteurs concernés, et qu'elle exprime clairement sa position quant au soutien aux radios associatives dans le cadre du déploiement de la radio numérique (DAB+). "Qu'elle s'explique sur le financement des nouvelles radios entrantes, comme BOA, alors que l'on nous dit que les finances sont contraintes et que le financement du DAB+ va aussi peser un peu plus sur l'enveloppe budgétaire". Bretagne s'interroge aussi sur "une possible mutualisation de l'ensemble des radios associatives pour réduire les coûts de fonctionnement".