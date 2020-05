Le groupe TF1 lance une nouvelle offre de podcasts

Pour le groupe TF1, le développement de la production de podcasts s’inscrit parfaitement dans sa stratégie de création de contenus premiums adaptés à tous les publics, dans de nouveaux formats, disponibles gratuitement sur la plus grande variété de supports. "Le podcast permet au groupe TF1, qui bénéficie d’une forte expertise dans la production de programmes fédérateurs et ambitieux, de renforcer encore davantage sa proximité avec son public. Ces productions couvrent plusieurs thématiques (people, aventure, musique, faits divers, histoire) et seront enrichies de nouvelles verticales prochainement".

Cette offre sera commercialisée par TF1 Pub, et viendra compléter l’inventaire audio déjà proposé par la régie aux annonceurs et agences en programmatique. L’hébergement et la distribution de l’offre seront techniquement assurés par la solution française et innovante, Audiomeans.