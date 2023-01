Le groupe Sud Ouest se dote d'un pôle audiovisuel

"Je suis très excité à l'idée de rejoindre le Groupe Sud Ouest qui est dans une incroyable dynamique et réinvente sa manière d'informer, d'inspirer et de divertir les audiences de Nouvelle-Aquitaine de manière responsable. Avec son agence de presse Digivision, ses chaînes TV7 et TVPI, et le développement continu de la vidéo sur ses sites médias et les réseaux sociaux, le groupe dispose de tous les atouts pour répondre par la vidéo au besoin crucial d'une information locale de qualité, mais aussi pour contribuer au rayonnement de la région au niveau national" a indiqué Benjamin Lassale.

Pour mettre en place ce pilotage, Benjamin Lassale s’appuiera sur les différents managers des pôles audiovisuels du Groupe Sud Ouest : TV7 (TV régionale basée à Bordeaux), TVPI (TV locale basée à Bayonne) et Digivision (agence de presse télévisuelle active dans la production de documentaires et de reportages de news locales pour des chaînes nationales : TF1, M6, Euronews…). Il sera également amené à travailler en étroite collaboration avec les rédactions pour le développement de la production vidéo.