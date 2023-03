Sud Ouest lance de nouvelles séries de podcasts

Créé en 2021 au sein de la rédaction pour lancer de nouveaux formats éditoriaux, le Médialab est piloté par Coralie Morin et Sébastien Marraud et s’appuie sur un groupe d’une dizaine de journalistes volontaires et issus des différents services et agences de la rédaction. Les membres du Medialab s’engagent pour une durée de 9 mois et sont renouvelés par tiers, afin de favoriser une approche éditoriale innovante et la diffusion de son approche au sein de tous les services et toutes agences départementales qui sont représentées au sein de ce groupe. Ces derniers proposent un retour d’expérience mensuel à l’ensemble de la rédaction autour de ces nouveaux formats, une manière de diffuser les bonnes pratiques au sein des différentes rédactions...