Le quotidien Sud-Ouest lance son podcast jeunesse

Tenant compte de l’usage croissant de ce nouveau média en pleine croissance très prisé des internautes, Sud Ouest développe depuis plus de 3 ans son offre de podcasts. Actualité régionale, sportive, économique ou encore discussions autour du monde du vin, formats réguliers et d’autres plus ponctuels, la rédaction de Sud Ouest approfondit l'info autrement en multipliant ces productions audio parmi lesquelles "Le Polcast" (podcast consacré à l'élection présidentielle et à la politique en général avec les journalistes politiques de la rédaction), "Le Sportcast", "Les quatre saisons du vin", "Angle droit" (le podcast judiciaire) ou encore "Femmes d’ici" et "Les 90 ans de fêtes de Bayonne" (un nouveau podcast consacré aux plus grandes fêtes de la région par ceux qui les font et dont la sortie est annoncée pour début juillet)...