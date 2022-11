Le groupe Secom fait l'acquisition de Radio Émotion

Créé en 2008 par Pierre Alberti, le réseau Émotion devient en quatorze ans un média de référence dans le paysage radiophonique des Alpes-Maritimes, à destination d’une cible d’auditeurs âgés de plus de 40 ans et + et diffusé principalement en FM (Nice, Antibes, Cannes, Monaco, Menton, La Bollène-Vésubie, La Vallée de la Roya, Valberg et aussi en DAB+ sur toute la région PACA de Menton jusqu’à Marseille et à Paris.Une belle opportunité initiée par Bruno Alberti (fils de Pierre), fondateur de Radio Screen et partenaire de 3 radios du groupe Secom à qui il permet d’accroitre son activité dans la région.