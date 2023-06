Le digital booste la consommation audio, radio en tête

Dans l’univers audio, la radio conserve son leadership : elle pèse 58% du volume total de la consommation audio chaque jour, dont plus de 52% en direct et 5% en podcasts (replay et natifs). En outre, la radio représente les trois quarts de l’audio gratuit écouté au quotidien (67% pour la radio en direct et 7% pour les podcasts radio, replay et natifs). Elle est le premier moyen de découverte musicale des Français, loin devant les sites de streaming et la télévision.