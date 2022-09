Le décès de la Reine booste la fréquentation numérique

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) constate également une progression de + 9%, le vendredi 9 septembre par rapport à un vendredi normé. Le pic de fréquentation le jour du décès a été enregistré entre 20h et 21h et 25% des visites de la journée ont été réalisées entre 19h et 21h.

Dans le Top 25 des sites les plus visités, le site francebleu.fr est à la 16e place. Dans le Top 25 des applications, on retrouve franceinfo (2e), France Inter (6e), RMC (9e) et l'application ICI par France Bleu et France 3 (16e).