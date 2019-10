Le calendrier Mediatic est disponible gratuitement

La calendrier Mediatic se présente comme un calendrier éditorial, commercial et promotionnel incluant une sélection des grands événements sportifs, culturels, historiques, promotionnels, les principales foires, salons, festivals, une sélection de journées mondiales et de semaines internationales, de nombreuses fêtes et célébrations, la saisonnalité de la communication des secteurs d’activités, les principales sorties autos et cinéma. Bref, tout ce qui peut constituer une actualité est donc une information ou mieux, une campagne publicitaires. Objectif : anticiper les événements autour de vous afin de mieux les préparer. En 2020, grâce à nos partenaires AB Studio et FanScore Music, le Calendrier Mediatic 2020 est disponible en téléchargement gratuit, ICI