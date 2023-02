Le SNRL pleinement engagé dans le DAB+

Pour le président du SNRL, le DAB+ est un défi industriel et commercial majeur : "personne ne peut reculer". Le SNRL réclame un signal politique du gouvernement qui doit permettre de soutenir l'équipement des familles. Plus encore dans les zones rurales, les îles ou à la montagne, et pour les zones blanches, le président Boutterin prône la "Solution distributeurs" qui consisterait à laisser le soin un opérateur de multiplex de planifier lui-même certaines zones, rurales notamment. Une solution qui pourrait ainsi accélérer le diffusion, sur des territoires moins densément peuplés, qui sont aujourd'hui "insuffisamment planifiés et occupés".

Pour le SNRL, la 5G Broadcast est également "un gisement de diffusion" qu'on ne peut pas ignorer.