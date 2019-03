Le SNJ dénonce le licenciement de journalistes à Tendance Ouest Caen

Un vent de protestation souffle sur les ondes normandes. Selon le SNJ (Syndicat National des Journalistes), Tendance Ouest (26 fréquences, 248 000 auditeurs/jour), station du groupe de presse "La Manche Libre" (Saint-Lô / Caen), vient de licencier pour cause réelle et sérieuse, coup sur coup, trois jeunes journalistes, souvent pour des "actes d'insubordination". Parmi les causes relevées, le premier aurait souhaiter "faire une demande de carte de presse. La direction de la station ne prétendait délivrer le "certificat employeur" nécessaire à l’obtention de la carte qu’à l’issue de sa période d’essai". Selon Étienne Escuer, l'un des journalistes licenciés, joint par La Lettre Pro de la Radio, "ce n'est pas dans les coutumes de l'entreprise de demander la carte de presse si rapidement. Alors qu'il couvrait une manifestation des "Gilets Jaunes" dans lesquelles le carte de presse était indispensable ".