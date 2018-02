Le Président du CSA Olivier Schrameck remplacé pour raisons de santé

C'est une période particulièrement chargée pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui vient de lancer la procédure de nomination des nouveaux présidents de Radio France et France Médias Monde.

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le CSA annonce que le Président Olivier Schrameck sera "indisponible plusieurs semaines pour raisons de santé". Le conseiller Nicolas Curien, doyen du Conseil et en charge notamment de la radio, "assurera la Présidence du CSA à partir du lundi 26 février 2018". Il est rappelé que "l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précise qu’en cas d’empêchement du Président, pour quelle que cause que ce soit, la Présidence est assurée par le membre du Conseil le plus âgé".