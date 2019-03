Le Point hausse le ton sur les podcasts

À découvrir dès aujourd’hui, une nouvelle série de podcasts "À qui la faute". Louise Cuneo, journaliste, déjoue en 2 à 3 minutes un piège de la langue française en passant en revue une règle de grammaire, de conjugaison ou d’orthographe qui pose souvent problème. Enfin, à venir, "Ma drôle de ville" dont les histoires embarqueront l’auditeur dans des balades musicales inspirées par des villes comme Saint-Tropez, New York, Venise… "Le développement de formats originaux et la création de nouveaux rendez-vous s’inscrivent dans une offre de déploiement stratégique du Point, à la fois pour resserrer les liens auprès de ses communautés et conquérir de nouveaux publics" explique Le Point. Ces podcasts sont à écouter sur le site et l’application du Point.