Le Peak Time de RTL pour Laurent Gerra

Plus largement, et après une année 2017 historique, marquée par le plus grand nombre d’auditeurs à l’écoute de RTL depuis 2007, RTL démarre cette nouvelle année 2018 sur des bases record sur la Part d’Audience, le critère qui prend en compte à la fois le nombre d’auditeurs et la durée d’écoute (meilleure PDA toutes radios confondues depuis 10 ans). La station tombe aussi un record sur l’audience cumulée avec le plus grand nombre d’auditeurs depuis 2002 sur un sondage de début d’année (Janvier - Mars) avec 6 644 000 auditeurs (c e sont 54 000 auditeurs gagnés sur un an). Enfin, avec ce sondage, RTL est leader sur tous les critères et conserve le leadership du prime-time de la radio, le 7h/9h30 depuis le début de la saison avec 14% de PDA.