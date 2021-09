Le Paris Podcast Festival dévoile sa programmation

Avec plus de 70 évènements et 250 intervenants, ce seront 4 jours de festivités qui seront proposés au public à La Gaîté Lyrique. "Un week-end de découvertes intenses, d’écoutes en avant-première, de rencontres éblouissantes et d'expériences inédites et toujours : le Marché du podcast destiné aux professionnel·le·s, des ateliers, des masterclass, des débats … au sein d’une programmation foisonnante et éclectique" promet l'équipe du Paris Podcast Festival.

Cette nouvelle édition débutera par la présentation d'une étude intitulée "Les Français et le podcast natif", par Havas Paris/Institut CSA 2021.