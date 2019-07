Le POD., le 1er guide gratuit du meilleur du podcast est arrivé !

Disponible depuis le 29 juillet, Le POD. #1, c'est un guide gratuit et grand public de 52 pages tout en couleurs. Tiré à 5 000 exemplaires en format poche avec une ligne éditoriale branchée et décalée. À l'intérieur des actualités, des portraits, interviews, enquêtes, agenda et évènements, et une sélection éclairée et indépendante des meilleurs podcasts du moment. Avec des podcasts natifs et des podcasts de radio, il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités dans toutes les grandes thématiques : actualité, culture, voyage, fiction,...

Le POD. #2 paraîtra en octobre prochain pour mieux s'y retrouver dans la rentrée médiatique de l'automne et à l'occasion de la 2e édition du Paris Podcast Festival.