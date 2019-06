Le MAG 112 - Les vastes horizons de Nouvelle-Aquitaine

Sous cette appellation de Nouvelle-Aquitaine, ce sont trois anciennes régions (Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes) qui n’en font désormais plus qu’une. Et les habitants de ce territoire, plus vaste que l’Autriche, rugissent apparemment de plaisir, comme jadis le lion du duc d’Aquitaine Richard Cœur de Lion, lorsqu’ils écoutent la radio. Le Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) est d’ailleurs l’ancienne région qui écoute le plus la radio : 84,8% d’audience cumulée au dernier pointage de Médiamétrie via les Médialocales 2017-2018 pour 2h49 de DEA. L’ex-Poitou-Charentes n’est pas en reste non plus : 84,6% d’audience cumulée pour 2h54 de DEA. Seule l’ancienne Aquitaine fait moins bien avec un très honorable 80,9% d’audience cumulée pour une DEA de 2h50. Qui dit mieux ? On l’aura compris, nous sommes sur une terre qui colle aux pieds comme la radio colle aux oreilles des néo-Aquitains, entre les plages ensoleillées des Landes et les contreforts souvent enneigés du Massif central.