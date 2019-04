Le MAG 110 - "Les Indés Radios ont toute leur place dans TF1 Publicité" €

LLPR - TF1 est la régie publicitaire des Indés Radios depuis 10 ans et, au moins jusqu’en 2023, quel bilan en tirez-vous ?

Jérôme Dessaux - Le groupe TF1 et Les Indés Radios ont un partenariat qui a permis de développer fortement les investissements publicitaires et la part de marché sur les investissements, mais aussi de révéler tout le potentiel commercial de l’offre et d’asseoir un positionnement marketing fort sur l’efficacité et la proximité. Le référencement de nouveaux clients est aussi un enjeu primordial dans un contexte d’émergence de nouveaux acteurs. Les Indés Radios sont une offre formidable, puissante et leader sur les cibles 25/49. Elles ont toute leur place dans l’écosystème commercial du groupe TF1. Nous sommes ravis de les commercialiser depuis 10 ans et mettons tout en œuvre pour réussir les dix prochaines.