Le Groupe 1981 nomme son directeur général délégué à la régie publicitaire

Agé de 49 ans, Arnaud Vigor débute sa carrière professionnelle en 1993 en tant que chef de publicité au sein du groupe Havas Régies et notamment pour les quotidiens régionaux Paris Normandie à Rouen, et Nice Matin à Nice. En 1998, il rejoint la régie publicitaire du groupe NRJ, Régie Networks à Caen, en tant que chef des ventes Basse-Normandie. Il est nommé en 2001 à la direction régionale Midi-Pyrénées de Régie Networks à Toulouse.

En 2004, il intègre la Direction Générale de Régie Networks France en tant que directeur commercial France de l’événementiel et du hors média. De 2008 à 2013, il prend la direction commerciale de Sud Radio Média puis devient en 2010 directeur général adjoint. Après 15 années passées dans l'univers de la radio, il rejoint en 2013 le groupe La Dépêche du Midi à Toulouse en tant que directeur de Dépêche Entertainment, et crée puis développe pendant 5 ans de nouvelles activités autour du sport et de l'entertainment.