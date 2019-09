Le Groupe 1981 créé un "hub de contenus" pour alimenter ses radios

Des précisions ont également été révélées sur l'intégration de OUI FM, rachetée en mai dernier, "nous avons souhaité garder la même grille et la même équipe artistique qui ont fait le succès de la station" a souligné le directeur général exécutif du groupe Alain Liberty. "7 licenciements et 8 reclassements dans le groupe ont eu lieu, essentiellement dans les services généraux, sur les 34 salariés", a ajouté Jean-Eric Valli. OUI FM et les autres stations parisiennes Swigg, Latina et Voltage déménageront d'ic fin 2020 dans un lieu commun à Paris, achevant ainsi "un programme de rénovation lancé pour tenir compte des évolutions technologiques".

Côté programmes, la station bordelaise de musique urbaine BlackBox a adopté un nouvel habillage "rappé", "une première en France" et des opérations dédiées aux associations seront lancées sur l'ensemble des stations du groupe. Par exemple, un concours sera lancé pour créer un drapeau de la nation latine sur la station Latina. Swigg reformate sa programmation musicale pariant sur la culture urbaine française. Pour les radios de proximité, Wit FM, Vibration et Voltage, "la priorité est donnée à la relation quotidienne avec les auditeurs à travers de nouvelles émissions en matinée et dans l’après-midi", comme "L’éphéméride" rend l’histoire palpitante, "La minute éco" présentée par Jean-Baptiste Giraud parle cash de l’argent des auditeurs, "Le journal des bonnes nouvelles" met en avant 2 nouvelles essentielles et positives dans l’actualité.

Sur le digital, l’ensemble des sites web et applications seront également renouvelés au cours de l’année 2020 et de nouveaux contenus seront proposés, notamment des podcasts natifs et originaux. "Nous visons 10 % de notre chiffre d’affaire sur l’audio digital d’ici 2 ans" a souhaité Jean-Eric Valli.

Le Groupe 1981 réalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros par an, incluant OUI FM, selon les chiffres dévoilés par Jean-Eric Valli. Pour financer le rachat de OUI FM, un fonds d'investissement, 123 IM, est entré au capital à hauteur de 5,5 %, sur la base d’une valorisation totale de 35 millions d’euros.