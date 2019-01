Le Grand Prix Radio de la thématique de l'année pour Radio Classique

"Radio Classique est très fière d'être récompensée par ses pairs et ses confrères de la radio" indique un communiqué. Une manière pour la station de se sentir confortée dans ses choix stratégiques et éditoriaux inaugurés à la rentrée 2018 avec l'arrivée notamment de Franck Ferrand, Laurence Ferrari et Pauline Lambert à l'antenne. Aujourd'hui, Radio Classique se lance également dans la grande aventure du DAB+ : "un choix structurant pour l'avenir de la radio et l'élargissement de sa couverture du territoire".

Rappelons que les Grands Prix Radio 2019 étaient présidés par Karl Zéro. Le journaliste était sécondé par un jury composé de 17 professionnel de la radio et de l'audio digital.