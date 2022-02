Le DAB+ s'impose dans les véhicules en Europe

"Partout en Europe, les nouvelles voitures arrivent avec le DAB+ de série. Pour les diffuseurs et les auditeurs, il existe une base installée de voitures avec le DAB+ en croissance rapide. Cela s'applique aux marchés établis de la radio numérique, tels que l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, et aux pays aux premiers stades de développement, tels que la République Tchèque, la Pologne et l'Espagne. Il est clair que le DAB+ est l'avenir de la diffusion radio en Europe" a rappelé Patrick Hannon, président de WorldDAB.