Le Conseil d’administration de Radio France approuve les comptes 2019

Le résultat net proche de l’équilibre (- 0.7 M€) conforte la maîtrise par Radio France de ses grands équilibres financiers, dans une année marquée par la réduction de la contribution à l’audiovisuel public de fonctionnement (-4.0 M€ par rapport à 2018 et - 12.5 M€ par rapport à la trajectoire initiale du COM) et une période de grève à compter du 25 novembre qui a eu des effets sur les recettes. 2019 est la première année de réduction globale de la dotation de l’État attribuée à l’entreprise, dont la dotation diminue de 20 M € entre 2018 et 2022. Ce résultat ne tient pas compte de la provision exceptionnelle liée au plan de transformation en cours de discussion (17.5 M€).



Le chiffre d’affaires de Radio France s’établit à 673.9 M€, en progression de 0.4% par rapport à 2018. Les recettes publicitaires, en particulier les recettes digitales, sont en augmentation du fait des audiences des antennes de Radio France et de l’augmentation de la fréquentation des sites web et applications mobiles (+ 2.6 M€ par rapport à 2018).