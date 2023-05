Le Centre national de la musique révèle les certifications export 2022

Les certifications export 2022 sont fortement marquées par l’essor du format vidéo. Il se positionne comme un outil de communication devenu incontournable, une manière supplémentaire pour chaque artiste de promouvoir sa musique par-delà les frontières. En 2022, le catalogue d’Indila a connu une exposition internationale exceptionnelle sur les plateformes vidéo telles que TikTok ou YouTube. La musique du groupe français Caravan Palace continue d’agréger une fanbase toujours plus large et plus jeune qui la relaie sur les formats courts de TikTok ou YouTube Shorts. Grâce à une tendance sur les réseaux sociaux à travers le monde (+ 1 M de créations sur TikTok), le célèbre "Me gustas tu" de Manu Chao a connu une croissance exponentielle depuis deux ans. Vendredi Sur Mer certifie 3 titres cette année, "Écoute chérie" (Platine), et "Les filles désir" et "La femme à la peau bleue" tous deux Or et principalement portés par leur viralité sur TikTok.

Les plateformes de streaming participent également activement au développement international des artistes français. À titre d’exemple, JAIN, dont le titre "Lil Mama" continue son ascension, a été fortement soutenue par le programme EQUAL Global de Spotify.

Si l’export de la musique enregistrée passe par le numérique, il est depuis peu également soutenu par des ventes physiques. Ainsi, l’album de Nicolas Jaar, "Space Is Only Noise" a surpassé de nombreuses nouveautés depuis sa sortie en 2011, et Christophe Mae est l’un des rares artistes français réalisant à l’export davantage de ventes physiques que de digital.