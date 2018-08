Le CSA lance le DAB au niveau national

Les candidats devront aussi s’engager à toucher une grande partie de la population métropolitaine. Cette obligation ne sera effective partiellement que six ans après la délivrance des autorisations (60% de la population) et un peu plus au bout de huit ans (75%). Au démarrage des émissions, les candidats s’engagent donc à couvrir au moins 20% des autoroutes et 20% de la population métropolitaine. Puis, dans un délai de deux ans, les candidats devront couvrir au moins 50% des autoroutes, 20% des nationales de Bretagne et 20% des routes territoriales de Corse. Dans un délai de quatre ans, on passera à 70% des autoroutes, 50 des nationales de Bretagne et 50% des routes territoriales de Corse.