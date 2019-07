Le CSA complète l’offre en DAB+ à Paris, Marseille et Nice

Le CSA a reçu 105 dossiers de candidature. À la suite de l’instruction de l’ensemble des demandes, le CSA a sélectionné 68 candidats. Après l’appel aux candidatures métropolitain et les sélections sur 17 grands bassins de vie, cette nouvelle étape permettra "d’enrichir significativement l’offre en DAB+ à Paris, Marseille et Nice et donnera un nouvel élan à la radio numérique terrestre dans ces trois zones". Les autorisations seront délivrées avant la fin de l’année 2019. La radio numérique terrestre, qui est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire métropolitain, offrira aux auditeurs une meilleure qualité sonore et un plus grand confort d’écoute en mobilité. Elle couvre d’ores et déjà plus de 20 % de la population et devrait desservir près de 40 % de la population métropolitaine dès 2021.La liste des candidats sélectionnés est accessible ICI