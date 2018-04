Le CSA auditionne deux candidats pour la présidence de FMM

Le groupe France Médias Monde réunit donc France24, chaîne d’info continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), RFI (en français et en 13 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, "la radio universaliste en langue arabe". Les 3 chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 35 millions de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2017) dont près de 40% sur les offres en langues étrangères. Ils rassemblent 60 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (juillet 2017). France Médias Monde est la société mère de CFI, l'agence française de coopération médias, et est aussi l'un des actionnaires de la chaîne francophone généraliste TV5Monde.