Le CNM veut lutter contre les faux streams

À partir des données communiquées par Deezer, Qobuz, Spotify et un panel de distributeur (Universal, Sony, Warner, Believe et Wagram, représentant plus de 90% du top 10 000 Spotify et plus de 75% du volume de streams global réalisé sur Deezer), il a été possible d’établir que la part de streams détectés comme frauduleux en France s’élève entre 1% et 3% en 2021 sur les plateformes de l’étude, ce qui au regard des chiffres marché, représente entre 1 et 3 milliards de streams détectés comme étant frauduleux. Sur Deezer et Spotify, la fraude se situe à plus de 80% au niveau de la longue traine (en dessous du top 10 000), quand sur Qobuz le volume de fraude est davantage concentré sur les titres les plus écoutés.

Les streams détectés pendant la période d’essai des abonnements représentent entre 6 et 13% de la détection sur les plateformes ayant participé à l’étude. La fraude détectée provient majoritairement d’un ordinateur (65% sur Deezer et 31% sur Qobuz) et l’offre Famille concentre 54% des streams frauduleux détectés sur Deezer.