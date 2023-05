Le C.A. de France Médias Monde salue des performances records

Les membres du Conseil d’administration ont salué les performances de distribution et d’audience des médias du groupe, qui a réuni près de 260 millions de téléspectateurs, auditeurs et internautes chaque semaine (+6% vs 2021). France 24 a notamment franchi le demi-milliard de foyers TV raccordés et les 100 millions de téléspectateurs hebdomadaires.

Les audiences du groupe sur le numérique ont également fortement progressé et ce sont plus de 3.4 milliards de vidéos et sons qui ont été consommés en un an (+ 53% versus 2021), et des communautés sur les réseaux sociaux qui ont dépassé les 100 millions d’abonnés.