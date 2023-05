Le BUMP observe un ralentissement du marché publicitaire

Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio affichent une dynamique contenue de + 2.4% vs T1 2022 mais dépassent largement le T1 2019 avec une croissance de + 47.8%. A noter sur le digital de ces 3 médias, l’accélération continue du format audio (+ 27.9% vs T1 2022) et la progression notable du format vidéo (+ 14.4% vs T1 2022). En intégrant le DOOH, les recettes digitales cumulées des 4 médias renforcent leur croissance à + 4.1% vs T1 2022.

Au 1er trimestre 2023, les 3 médias suivants : le cinéma, la publicité extérieure et la radio, affichent donc des résultats positifs. À l’inverse, la télévision, la presse, le courrier publicitaire et les ISA (Imprimés sans adresse) accusent des baisses plus ou moins marquées.

Au 1er trimestre 2023, le marché publicitaire totalise 33 012 annonceurs recensés par Kantar Media, en baisse de - 10.6 % vs T1 2022, mais en légère hausse vs T1 2019 (+ 1.8%).