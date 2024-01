Le 6/9 de France Bleu Normandie en direct de la manufacture Alpine

Dès 6h, les équipes de France Bleu Normandie feront découvrir les coulisses de la fabrication d’une voiture Alpine. Tôlerie, peinture, montage poste de conduite… la rédaction de France Bleu Normandie va rencontrer les équipes de la chaîne de fabrication. Et dès 7h, les auditeurs retrouveront cette matinale spéciale diffusée sur France 3 Normandie.

De nombreux invités seront au micro de France Bleu Normandie et France 3 Normandie pour répondre aux questions de la rédaction avec Michel Jérôme, Emmanuel Grabey, Marianne Naquet et les reportages de Théophile Pedrola...