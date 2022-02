Lauriers de l’Audiovisuel : Philippe Vandel récompensé

Pour Constance Benqué, présidente d’Europe 1 : "Ce prix vient récompenser le talent de toute une équipe emmenée par Philippe Vandel et la qualité de cette émission référente en matière de médias et de culture. Un rendez-vous quotidien devenu incontournable pour nos auditeurs et les professionnels qui traduit notre volonté de réaffirmer le positionnement fort et prescripteur de notre station sur ces thématiques".

Du lundi au vendredi dans "Culture médias", Philippe Vandel reçoit les acteurs du monde de la culture et de l’univers des médias; il s’entretient chaque jour avec celles et ceux qui les font. Dirigeants, animateurs, journalistes, chanteurs, acteurs etc., tous se succèdent à son micro pour partager avec passion leur métier et leurs actualités.