Lancement du Prix Varenne de la radio

Les candidats doivent être salariés (ou pigistes) d'une radio francophone et être titulaires de la carte professionnelle des journalistes. Les reportages proposés seront acceptés à condition qu'ils aient été impérativement diffusés entre le 2 septembre 2018 et le 1er septembre 2019. Pour cette 31e édition du Prix Varenne , les dossiers doivent être adressés avant le 20 septembre 2019 via le formulaire d'inscription en ligne ( ICI ), et être composés des pièces demandées. Le dossier doit, par exemple, obligatoirement comporter le reportage (anonyme) en fichier MP3 n'excédant pas 4 minutes maximum, le lancement du reportage anonyme en fichier texte et le scan recto/verso de la carte professionnelle.La dotation d'une valeur de 8 000 euros sera attribuée sous la forme de deux prix : le Prix Varenne 2019 de la radio d'un montant de 5 000 euros et de un prix de 3 000 euros pour un jeune journaliste titulaire de la carte de presse depuis moins de 5 ans et âgé de 30 ans maximum.