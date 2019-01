La station OUI FM officiellement mise en vente

Arthur ne sera bientôt plus le propriétaire de OUI FM. Selon nos informations, "La radio rock", créée en 1986, a été officiellement mise en vente, l'annonce a été faîte à la trentaine de salariés. L'animateur - producteur, via sa holding AWPG, avait racheté la station en 2008 pour 5 millions d’euros au groupe Virgin de Richard Branson. Après des audiences et des finances en berne, Arthur place Emmanuel Rials pour diriger la station. Il reformate l'antenne sur un format plus musical et supprime des postes pour assainir les comptes. L'autre objectif est d'élargir le parc de fréquences pour donner à OUI FM une diffusion nationale. Plusieurs rachats sont tentés : notamment Parenthèse Radio, sans succès, et La Radio de la Mer qui bénéficiera d'une syndication avec OUI FM entre 2011 et 2014, avant que les fréquences, en 2015, soient abrogées après une décision du Conseil d'Etat.