Grand Prix Radio 2019. Et les lauréats sont...

Ces nouveaux Grands Prix unifiés depuis 2018, regroupent sous une seule et même bannière l'ensemble des prix et trophées historiques du secteur : Prix de la Radio, Prix On'Air, Radio Pub Awards et Grands Prix Radio 2.0. Les Grands Prix Radio sont des prix interprofessionnels. "Nous suivons l'actualité tous les jours de l'ensemble des radios francophones et nous sommes très heureux de partager cela avec les membres du jury qui viennent de différents secteurs de l'industrie de la radio. L'arrivée de notre nouveau président Karl Zéro, apporte également une légitimité supplémentaire à ces prix et nous en sommes très heureux" a souligné Philippe Chapot, fondateur et directeur du Salon de la Radio et de l'Audio Digital et de La Lettre Pro Radio et Médias.