La solution Acast+ accélère l’aventure podcast de Mathieu Genelle

"Acast+ est une plateforme d'abonnement vraiment pensée pour les podcasteurs à contrario de diverses autres solutions de financement participatif qui adhèrent à tout type de créateurs. L'expérience pour les abonnés est aussi beaucoup plus simple, notamment avec l'abonnement au flux privé qui permet de proposer des podcasts exclusifs mais aussi des épisodes sans publicités pour certains abonnés. Et puis côté podcasteurs, on gagne beaucoup en temps de gestion mais aussi au niveau relationnel avec ses membres" témoigne Mathieu Genelle. "Grâce à Acast+ j’ai pu ouvrir un canal de revenu complémentaire et plus stable sur la durée que la publicité, qui par nature est plus fluctuante. Côté bénéfice, je gagne beaucoup de temps et j’ai pu augmenter le panier moyen d’abonnement".