La rédaction de RFI Kiswahili célèbre la langue swahili

Située à Nairobi au Kenya, la rédaction en kiswahili diffuse deux heures d’émissions par jour, en FM dans 13 villes de 7 pays (Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda, République Démocratique du Congo, en Zambie et Soudan du Sud), et en ondes courtes dans l’ensemble de la zone Est-Africaine. Les informations de RFI en kiswahili rencontrent un vif succès avec 1 million d’auditeurs par semaine en moyenne, et sont reprises par plus de 120 radios partenaires privées et communautaires dans la région. Sur le numérique, RFI en Kiswahili enregistre plus de 60 000 visites par mois en moyenne, compte plus de 150 000 abonnés sur sa page Facebook (et qui génère près de 1 million d’impressions sur ses publications chaque mois), et reçoit chaque mois plus de 2 000 appels et messages sur sa boucle Whatsapp.