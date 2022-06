La radio monte le son pour la Fête de la radio

La Fête de la radio , c’est l’opportunité de mettre en valeur ce support de confiance que les Français apprécient beaucoup et d’aborder son évolution, des ondes FM au DAB+ en passant par le podcast, tout en évoquant les futurs enjeux qui s’offrent à lui. Ce sont près de 1 200 stations sur plus de 6 000 fréquences qui habilleront leur antenne aux couleurs de cette Fête de la radio et proposeront des rendez-vous aux auditeurs ces 2 et 3 juin afin que chacun puisse redécouvrir les émissions phares et chroniqueurs à travers des Invités, documents, musiques et témoignages retraçant l’évolution de la radio.