La radio, le média au cœur de la relance économique

Une confiance dans le média radio qui s’explique par sa puissance, son agilité, et surtout son efficacité à générer du trafic et des ventes rapidement. C’est ce que montre une étude récente menée par le SNPTV en partenariat avec la société d’études Ekimetrics. Par exemple, dans le secteur automobile, le retour sur investissement (ROI) du média radio est de 4.6 (1€ net investi génère un chiffre d’affaire de 4.6 euros). Un constat encore plus favorable pour la distribution alimentaire où le ROI s’élève à 10.9.

L'efficacité de la Radio en temps de crise s'explique aussi par sa capacité unique à toucher rapidement le plus grand nombre de Français : 78% des individus de plus de 13 ans écoutent chaque jour la Radio, soit 42,3 millions de français. (2)